Азаров і Цушко разом покращуватимуть інвестиційний клімат України

Кабінет Міністрів і Антимонопольний комітет України для підняття інвестиційного клімату України створять Програму з розвитку конкуренції на 2014-2024 роки.

Про це 14 лютого, перебуваючи в Полтаві, повідомив голова Антимонопольного комітету Василь Цушко.

За його словами, Президент України Віктор Янукович доручив Кабміну та Антимонопольному комітету, спільно з обласними державними адміністраціями розробити таку програму.

«У розробці програми нам допомагає ЮНКТАД (Конференція Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку). Вони пропонують застосовувати світовий досвід конкурентної політики в різних країнах», - сказав В.Цушко.

Довідка УНІАН. Конференція Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) - орган Генеральної Асамблеї ООН. Заснована в 1964 році, в якості постійного міжурядового органу, Конференція є ключовим органом Генеральної Асамблеї з питань в галузі торгівлі та розвитку. Їй доручено прискорення торговельного та економічного розвитку, зокрема країн.

ЮНКТАД грає в системі ООН роль координаційного центру з проблем розвитку та суміжних питань торгівлі, фінансів, технологій, інвестицій та сталого розвитку. Її головна мета полягає у сприянні інтегруванню країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою у світову економіку і розвитку за допомогою торгівлі та інвестицій.