Валютні резерви Азербайджану перевищили 46 млрд дол. - у 8 разів вище від суми держборгу

Стратегічні валютні резерви Азербайджану за 2012 рік зросли на 5,5 млрд доларів, або на 14%, і досягли близько 46,1 млрд доларів, йдеться в огляді грошової політики Центробанку країни, розміщеному на сайті відомства в п'ятницю.

Як передає РІА "Новости", згідно з повідомленням, цієї суми вистачає на три роки імпорту товарів і послуг до Азербайджану.

ЦБ повідомляє також, що стратегічні валютні резерви Азербайджану становлять 70% від ВВП країни і у вісім разів перевищують суму її зовнішнього держборгу.