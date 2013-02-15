Валютні резерви Азербайджану перевищили 46 млрд дол. - у 8 разів вище від суми держборгу
14:21, 15 лютого 2013Фінанси
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Стратегічні валютні резерви Азербайджану за 2012 рік зросли на 5,5 млрд доларів, або на 14%, і досягли близько 46,1 млрд доларів, йдеться в огляді грошової політики Центробанку країни, розміщеному на сайті відомства в п'ятницю.
Як передає РІА "Новости", згідно з повідомленням, цієї суми вистачає на три роки імпорту товарів і послуг до Азербайджану.
ЦБ повідомляє також, що стратегічні валютні резерви Азербайджану становлять 70% від ВВП країни і у вісім разів перевищують суму її зовнішнього держборгу.
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