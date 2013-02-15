У Росії заборгованість із заробітної плати у січні зросла майже на 50% - до 2,3 млрд руб.

Заборгованість із заробітної плати в Росії в січні зросла майже на 50% і становила близько 2,3 мільярда рублів, повідомила у п'ятницю прес-служба Федеральної служби держстатистики (Росстат).

"На 1 лютого 2013 року, за відомостями організацій (які не відносяться до суб'єктів малого підприємництва), сумарна заборгованість із заробітної плати за колом спостережуваних видів економічної діяльності становила 2,296 мільярда рублів і порівняно з 1 січня 2013 року зросла на 736 мільйонів рублів (на 47 , 2%) ", - повідомляє Росстат.

Як передає ПРАЙМ, на 1 січня 2013 року роботодавці мали борги перед 79 тисячами співробітників.