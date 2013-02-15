Надходження грошових переказів до України за 2012 рік становили 4,3 млрд дол.

За підсумками минулого року з використанням систем грошових переказів до України надійшло 4,297 млрд дол. (в еквіваленті), повідомляється на сайті Національного банку України.

Водночас вказується, що перерахування в минулому році з України становили 737 млн ​​дол. (в еквіваленті). Сума грошових переказів усередині країни - 21,568 млрд грн і 12 млн дол. (в еквіваленті).

За інформацією НБУ, на 1 січня 2013 року на території України здійснювали діяльність з переказу коштів дев'ять внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами України, з яких чотири системи створені банками і п'ять систем - небанківськими установами.

Також на території України функціонували 23 міжнародні системи переказу коштів, створені нерезидентами. Учасниками таких систем є близько 150 банків України, «Українська фінансова група» та національний оператор поштового зв'язку - «Укрпошта».

Як повідомляв УНІАН, за даними дослідження, проведеного Світовим банком, загальносвітовий обсяг грошових переказів від працівників, зайнятих за межами своїх держав, за підсумками 2012 року становитиме 406 млрд дол., що на 6,5% більше минулорічного показника.

У числі країн - найбільших роботодавців для іноземних робітників названі США, Росія, Великобританія і провідні економіки ЄС.

У числі найбільших отримувачів грошових переказів від трудових мігрантів зазначаються Індія (офіційний обсяг переказів становитиме 70 млрд дол. за підсумками 2012 року), Китай (66 млрд дол.), Філіппіни (24 млрд дол.), Мексика (24 млрд дол.) і Нігерія (21 млрд дол.). В європейському розрізі найбільшими одержувачами грошових переказів названі Польща, Румунія, Боснія і Герцеговина. Дані щодо України в дослідженні СБ не були представлені.