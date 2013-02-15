«ПриватБанк» планує цього року наростити прибуток до 2 млрд грн

Найбільший банк України, «ПриватБанк», планує в 2013 році наростити прибуток до 2 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі банку.

Як сказано в повідомленні, в січні 2013 року банк одержав 403 млн. грн прибутку і за підсумками 2013 року планує наростити показник прибутку на 30% - до 2 млрд грн порівняно з показником 2012 року.

Також прес-служба банку повідомила про наміри банку цього року наростити активи на 10-15% і збільшити кількість транзакцій на 30-40% (на сьогодні середня кількість транзакцій в банку становить 2,1-2,5 млн на добу). У планах банку відкриття понад 200 нових відділень в Україні і більше 50 - за кордоном, а також встановлення 5 тис. 600 нових терміналів самообслуговування, внаслідок чого мережа таких міні-банків зросте до 12 тисяч. У роздрібному сегменті банк планує продовжити впровадження унікальних технологій, які дозволяють обслуговувати клієнтів цілодобово без відвідин банківського відділення, - через банкомат, термінал, Інтернет, смартфон, по телефону тощо.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшою фінустановою країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Згідно зі щорічним рейтингу World's Best Banks 2012 британського фінансового журналу The Banker, «ПриватБанк» визнано кращим українським банком і одним із кращих банків світу.

Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку).

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