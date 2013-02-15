ЄБРР підтримав ініціативи Міндоходів з поліпшення бізнес-клімату в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує ініціативи новоствореного Міністерства доходів і зборів, спрямовані на поліпшення податкового та митного сервісу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів з посиланням на підсумки зустрічі міністра Олександра Клименка з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті в Лондоні.

«Мені дуже приємно дізнатися про нове міністерство і про те, що міністр сьогодні у нас, в Лондоні, також сьогодні говорить з британським урядом щодо досвіду об'єднання міністерства. Я порекомендував міністру дізнатися всі речі, які добре спрацювали в Британії, так само і ті, які вийшли помилковими, щоб отримати повну картину», - процитувала прес-служба міністерства слова президента ЄБРР Сума Чакрабарті.

У свою чергу О.Клименко під час зустрічі зазначив, що розробка ефективних антикорупційних ініціатив вкрай важлива не тільки з точки зору поліпшення інвестиційного клімату, але і в загальному контексті вирішення проблеми, яка хвилює українське суспільство. «Ми уважно вивчаємо громадську думку, відгуки бізнесу та інвесторів і бачимо, що сьогодні проблема корупції особливо гостро стоїть у сфері митних процедур. Це серйозний виклик для нас. Зі створенням Міністерства (доходів і зборів - УНІАН) ми плануємо розширити давно напрацьовані в податковій службі антикорупційні практики і в митній сфері», - цитує прес-служба О.Клименка.

О.Клименко також відзначив значущість позиції ЄБРР для України, оскільки саме цей банк будучи найбільшим інституційним інвестором в економіку України, багато в чому формує думку іноземного бізнесу про інвестиційну привабливість України. «Ми не заперечуємо існуючих проблем, а системно працюємо над їх вирішенням. Ми ставимо перед собою мету істотно поліпшити діловий клімат і забезпечити рівні конкурентні умови в нашій країні, знизити адміністративний тиск на бізнес. Сьогодні весь фінансовий блок країни працює в єдиному просторі. У нас є і ресурси, і час для повноцінного впровадження заявлених реформ», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, голова Міндоходів перебуває з візитом у Великобританії з метою вивчення передового досвіду об'єднання податкової та митної служб, проведеного там в 2007 році. В рамках візиту О.Клименко вивчить досвід впровадження індивідуального підходу до податкового контролю, який базується на діалозі між відомством і платником, проведе консультації щодо трансфертного ціноутворення, обговорить можливості оптимізації і перекваліфікації кадрового складу.

Окрему увагу делегація Міндоходівв приділить роботі британської інформаційної системи, яка є потужним інструментом у боротьбі з ухиленням від сплати податків, а також проаналізує особливості цієї системи з метою впровадження її найкращих досягнень в Україні.

24 грудня 2012 року Указом Президента України Віктора Януковича на базі Державної податкової та Державної митної служб було створено Міністерство доходів і зборів, яке очолив О.Клименко. Концепція роботи нового міністерства зараз опрацьовується із залученням як співробітників двох служб, так і українських учених, а також міжнародних експертів.