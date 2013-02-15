Міжбанк у п'ятницю закрився котируваннями 8,1175/8,1235 грн/дол.

У п'ятницю, 15 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1295/8,1390, на 12:00 ціни впали 8,1135/8,1230. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися 8,1175/8,1235 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2696/0,2700, на 12:00 ціни знизилися 0,2690/94. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2693/97. У Росії курс долар-рубель знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 30,1050 (-0.0350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3305/95. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8425/10,8565, на 12:00 ціни пішли вниз 10,8165/10,8330. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,8030/10,8150.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 14 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1145/8,1185, на 12:00 ціни зросли 8,1225/8,1265. На момент закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 8,1235/8,1275 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8620/10,8705, до 12:00 ціни пішли вниз 10,8310/10,8405. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8330/10,8425.