Товарооборот між Україною і Польщею у 2012 році зріс на 10% - до 7,8 млрд дол.

Варшава. Україна минулого року збільшила товарооборот зі своїм найбільшим безпосереднім західним сусідом, Польщею, на 10% порівняно з 2011 роком - до 7,8 млрд дол

Як передає кореспондент УНІАН, водночас, за попередніми даними польського держкомстату (GUS), Україна збільшила негативне сальдо торгівлі з Польщею до близько 2,7 млрд дол. із зафіксованих минулого року 1,8 млрд дол.

Польські компанії продали в Україні товарів на 5,3 млрд дол., що майже на 13% більше показників попереднього року, а імпорт українських товарів за цей же період знизився на більш, ніж 7% - до 2,6 млрд дол.

Україна за підсумками минулого року ввійшла в десятку найбільших ринків збуту для польських товарів, посівши 8-е місце, а за імпортом - 19-е місце.

За даними польського комітету статистики, торік Польща поставила на зарубіжні ринки товарів на суму 183 млрд дол., закупивши за кордоном на близько 195 млрд дол.

Найбільшими покупцями польських товарів виявилися Німеччина (46 млрд дол.), Великобританія (12 млрд), Чехія (11,5 млрд), Франція (11 млрд) і Росія (10 млрд).

Поляки в свою чергу найбільше купували товарів у Німеччині (на 43 млрд дол.), Росії (28 млрд), Китаї (17,5 млрд), Італії (10 млрд) і Франції (8 млрд).

Як повідомляв УНІАН, за даними польської статистики, у 2011 році порівняно з попереднім роком Україна збільшила товарооборот з Польщею на 20% за скорочення негативного торгового сальдо на 14%.

Довідка УНІАН. Польський комітет статистики традиційно показує більш високі дані про товарооборот з Україною, ніж українське статистичне відомство, за даними якого, наприклад, дефіцит у торгівлі з Польщею в 2011 році становив менше 400 млн дол

Різниця в даних виникає, головним чином, через різні оцінки експорту польських товарів до України, що низка експертів пояснює тим, що ці товари ввозяться на українську територію нелегально і тому не фіксуються Держкомстатом.

Водночас експерти вважають, що різниця також може бути пов'язана з різним трактуванням митними службами "країн походження" при поставках з ЄС.