Єврокомісія пропонує ЄС приєднатися до нових переговорів про торгівлю послугами у рамках СОТ

Брюссель. Єврокомісія пропонує ЄС приєднатися до нових переговорів про торгівлю послугами в рамках Світової організації торгівлі (СОТ).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна пропозиція була передана сьогодні Єврокомісією Раді ЄС.

На сьогодні про готовність таких переговорів заявив 21 член СОТ, однак Єврокомісія сподівається, що кількість переговірників зросте.

Крім того, Комісія вважає, що нова угода про торгівлю послугами має бути узгоджена з іншими правилами СОТ для створення єдиної системи правил для всіх учасників організації.

“Перспектива нової широкої угоди про торгівлю послугами – чудова новина для зайнятості та економічного зростання. Я закликаю всіх членів СОТ, які підтримують відкриття ринків та чіткі правила торгівлі послугами, приєднатися до нашої ініціативи”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де Гухт.

Переговори мають стосуватися всього сектору сфери послуг, в тому числі інформаційних послуг, транспортних, фінансових та логістичних.

Переговори між 21 членом СОТ та ЄС (разом 48 країн-членів СОТ) про нову угоду про торгівлю у сфері послуг мають розпочатися навесні цього року.