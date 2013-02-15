У Польщі в січні зафіксовано рекордне зниження інфляції

Варшава. Споживчі ціни у Польщі у першому місяці цього року зросли в річному вираженні на 1,7%, що є найнижчим показником із серпня 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, згідно з обнародуваними даними польського державного комітету статистики, ціни в січні порівняно з груднем зросли на 0,1%.

Інфляція виявилася нижчою за прогнозовані в середньому аналітиками 2%.

У січні в річному вираженні подорожчали продукти харчування, безалкогольні й алкогольні напої, тютюнові вироби (+3,4%), утримання житла (+2,4%) на тлі зниження вартості одягу і взуття (-4,9%) і транспортних послуг (на 0,7%).

Порівняно з груднем подорожчали лише продукти харчування, алкоголь і цигарки (на 1,1%).

Аналітики, слова яких наводить польське агентство РАР, вважають, що інфляція в Польщі найближчими місяцями може знизитися до 1%, а за підсумками року не перевищить 1,5%.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року ціни на споживчі товари в Польщі зросли на 2,4% після 2,8% зростання в листопаді та 3,4% зростання в жовтні.

Минулого року найвища інфляція в країні була зафіксована в лютому і червні - на рівні 4,3%.

Довідка УНІАН. За останнє десятиріччя найвища місячна інфляція в Польщі була зафіксована в травні 2011 року на рівні 5%. Утримання низького зростання цін є однією з умов приєднання Польщі до зони єдиної європейської валюти - євро.

Водночас дуже слабке зростання цін свідчить про уповільнення зростання економіки і стимулює Центробанк знижувати ставку рефінансування.

Польська монетарна влада для збалансованого економічного зростання ставить за мету утримувати інфляцію на рівні 2,5%, допускаючи його зміни на плюс-мінус 1%.