Фінансисти "Великої двадцятки" закликають до зміцнення єврозони

Фінансова G20 закликає докладати зусиль щодо зміцнення економічного та валютного союзу єврозони, йдеться в комюніке за підсумками першої зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків "великої двадцятки" в рамках російського головування, повідомляє Прайм.

"Ми єдині в думці, що слабка глобальна економічна активність пов'язана з невизначеністю в галузі економічної політики, зниженням рівня кредитування з боку приватного сектора, стримуванням економічного зростання через збільшення податків і погіршення функціонування кредитного посередництва, а також з неповним відновленням глобальної рівноваги попиту та пропозиції", - наголошується в документі.

"У цих обставинах потрібно докладати послідовні зусилля щодо зміцнення економічного і валютного союзу єврозони, усунення невизначеностей, пов'язаних з фіскальною ситуацією в США і Японії, та збільшувати внутрішні джерела попиту в країнах із профіцитом рахунку поточних операцій, беручи до уваги особливі умови великих виробників товарів", - вважають міністри фінансів G20.