Фінансова G20 пообіцяла відмовитися від конкурентної девальвації валют

Фінансова G20 підтверджує прихильність більш швидкому руху в напрямку ринкових систем обмінних курсів валют і обіцяє утриматися від конкурентної девальвації валют, йдеться в комюніке за підсумками першої зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків "великої двадцятки" в рамках російського головування, повідомляє Прайм.

"Ми визнаємо, що надмірна волатильність фінансових потоків і безладна динаміка обмінних курсів мають негативні наслідки для економічної та фінансової стабільності. Ми утримаємося від конкурентної девальвації валют. Ми не будемо орієнтувати наші обмінні курси в цілях конкуренції, будемо утримуватися від усіх форм протекціонізму та збережемо наші ринки відкритими", - наголошується в заяві.

"Ми підтверджуємо свою прихильність більш швидкому руху в напрямку ринкових систем обмінних курсів і гнучкому обмінному курсу, які відображали б фундаментальні економічні показники, дозволяли уникати постійної незбалансованості обмінних курсів, і в цьому зв'язку більш тісній співпраці один з одним з метою спільного зростання", - йдеться в комюніке фінансової G20.