Фінансисти "Великої двадцятки" закликають до зміцнення єврозони

Фінансова G20 закликає докладати зусиль щодо зміцнення економічного та валютного союзу єврозони, йдеться в комюніке за підсумками першої зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків "великої двадцятки" в рамках російського головування, повідомляє Прайм.

"Ми єдині в думці, що слабка глобальна економічна активність пов'язана з невизначеністю в галузі економічної політики, зниженням рівня кредитування з боку приватного сектора, стримуванням економічного зростання через збільшення податків і погіршення функціонування кредитного посередництва, а також з неповним відновленням глобальної рівноваги попиту та пропозиції", - наголошується в документі.

"У цих обставинах потрібно докладати послідовні зусилля щодо зміцнення економічного і валютного союзу єврозони, усунення невизначеностей, пов'язаних з фіскальною ситуацією в США і Японії, та збільшувати внутрішні джерела попиту в країнах із профіцитом рахунку поточних операцій, беручи до уваги особливі умови великих виробників товарів", - вважають міністри фінансів G20.

***

Фінансова G20 пообіцяла відмовитися від конкурентної девальвації валют

Фінансова G20 підтверджує прихильність більш швидкому руху в напрямку ринкових систем обмінних курсів валют і обіцяє утриматися від конкурентної девальвації валют, йдеться в комюніке за підсумками першої зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків "великої двадцятки" в рамках російського головування, повідомляє Прайм.

"Ми визнаємо, що надмірна волатильність фінансових потоків і безладна динаміка обмінних курсів мають негативні наслідки для економічної та фінансової стабільності. Ми утримаємося від конкурентної девальвації валют. Ми не будемо орієнтувати наші обмінні курси в цілях конкуренції, будемо утримуватися від усіх форм протекціонізму та збережемо наші ринки відкритими", - наголошується в заяві.

"Ми підтверджуємо свою прихильність більш швидкому руху в напрямку ринкових систем обмінних курсів і гнучкому обмінному курсу, які відображали б фундаментальні економічні показники, дозволяли уникати постійної незбалансованості обмінних курсів, і в цьому зв'язку більш тісній співпраці один з одним з метою спільного зростання", - йдеться в комюніке фінансової G20.