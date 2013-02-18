G20 вирішила переглянути квоти в Міжнародному валютному фонді до кінця 2013 року

G20 ухвалила рішення визначитися з формулою і розподілом квот у Міжнародному валютному фонді (МВФ) до кінця 2013 року, повідомив міністр фінансів РФ Антон Силуанов на підсумковому брифінгу "двадцятки".

Це питання порушив президент РФ Володимир Путін, який взяв участь у зустрічі міністрів фінансів і голів центробанків G20. Він заявив, що очікує ухвалення лідерами "двадцятки" на вересневому саміті в Петербурзі рішення за новою формулою квот країн в МВФ, яка буде повною мірою враховувати сучасну розстановку сил у глобальній економіці, передає ПРАЙМ.

"Ми домовилися про те, що питання про формулу і розподіл квот ми повинні істотно просунути до саміту глав держав, щоб глави держав поставили крапку і задали остаточний напрямок у формулюванні формули і розподілі квот, які повинні будуть визначитися до кінця поточного року", - сказав Силуанов.

Він визнав, що під час зустрічі фінансової G20 у Москві були критичні висловлювання з приводу тих зобов'язань, яких досягли раніше. "Ціла низка країн, які в результаті пропозицій щодо зміни формули втрачали свої частки, виступали проти", - пояснив російський міністр.

У підсумку, за його словами, учасники домовилися про поетапність вирішення цього питання.

*** РФ зараз головує у Великій двадцятці.

У МВФ діє принцип «зваженої» кількості голосів: можливість країн-членів впливати на діяльність Фонду за допомогою голосування визначається їх часткою в його капіталі. Кожна держава має 250 «базових» голосів незалежно від величини її внеску в капітал і додатково по одному голосу за кожні 100 тис. СДР суми цього внеску. У тому випадку, якщо країна купувала (продавала) СДР, отримані під час первинної емісії СДР, число її голосів збільшується (скорочується) на 1 за кожні 400 тис. куплених (проданих) СДР. Ця корекція здійснюється не більше ніж на 1/4 від кількості голосів, отриманих за внесок країни в капітал Фонду. Такий порядок забезпечує вирішальну більшість голосів провідним державам.

Квота МВФ існує для кожної держави-члена Фонду. Вона заснована на її відносному положенні в світовій економіці. Квоти держав-членів визначають максимальний розмір їхніх фінансових зобов'язань перед МВФ, відіграють роль у рішеннях про доступ держав-членів до ресурсів Фонду, визначають частку держав-членів в загальному розподілі спеціальних прав запозичення (СДР) і тісно пов'язані з числом їхніх голосів.