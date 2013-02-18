Вартість долара на поточному тижні буде залишатися стабільною - Forex club

Вартість євро на поточному тижні залежатиме від даних за індикаторами ділової активності, даних ринку нерухомості у США, а також коментарів з приводу останнього рішення ФРС щодо процентної ставки, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, якщо економічна статистика з Німеччини та США виявиться помірно позитивною, то це підтримає євро. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, курс євро на міжнародному ринку на поточному тижні перебуватиме в межах 1,3150-1,3600. В Україні в цьому випадку середній курс продажу готівкового євро становитиме 10,78-11,15 грн.

Вартість долара на цьому тижні залишатиметься стабільною. Для цього є кілька причин. По-перше, ліквідність у банківській системі останнім часом істотно знизилася. По-друге, якихось суттєвих платежів за зовнішніми боргами на тижні не заплановано. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, середній курс продажу готівкового долара в цей період перебуватиме в межах 8,13-8,141 грн.

Зростання вартості рубля на поточному тижні може продовжитися так, як очікується вихід помірно позитивної статистики зі США і єврозони, що благотворно відіб'ється на нафті. Середній курс продажу готівкового рубля, ймовірно, перебуватиме в межах 0,272-0,28 грн.