S&P підтвердило суверенний рейтинг Японії "АА-" з негативним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство S&P підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг Японії "АА-", короткостроковий рейтинг "А-1+" і нагативний прогноз за ними, повідомляється в прес-релізі агентства.

Економіку країни S&P характеризує як процвітаючу і диверсифіковану, водночас відзначаючи тривалу дефляцію і старіння населення, а також слабкі показники бюджету. "Ми вважаємо, що заходи, вжиті новим Кабінетом міністрів на чолі з Сіндзо Абе, матимуть критично важливе значення для суверенних рейтингів Японії в майбутньому", - відзначають аналітики агентства.

Японія володіє золотовалютними резервами на суму один трильйон доларів, поступаючись за цим показником лише Китаю. Єна має статус світової резервної валюти. Водночас профіцит платіжного балансу впав до кінця 2012 року до 1% ВВП з 4,9% в 2007 році. Протягом найближчих кількох років профіцит очікується "помірним", пише ПРАЙМ.

Фінансова система країни міцніша, ніж у США і країнах Європи, де триває процес консолідації бюджетів. Банківський сектор країни, в цілому, не зафіксував великих збитків за кредитами після землетрусу і цунамі в 2011 році, хоча деякі організації звернулися за держпідтримкою.

"Підвищення рейтингів Японії обмежує великий дефіцит бюджету і держборг, тривалі дефляція і старіння населення", - наголошується в релізі.

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