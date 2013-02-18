Торги на міжбанку у понеділок відкрилися котируваннями 8,1150/8,1250 грн/дол.

У понеділок, 18 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ’і падінням котирувань – 8,1150/8,1250 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2692/0,2697, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,8155/10,8305. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,3327/1,3329 (п'ятниця — 1,3329/1,3331).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 15 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1295/8,1390, до 12:00 ціни впали – 8,1135/8,1230. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,1175/8,1235 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8425/10,8565, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,8165/10,8330. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,8030/10,8150.