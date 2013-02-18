Обіцянки G20 не допоможуть зупинити коливання валют - Reuters

Фінансові лідери 20 найбільших економік світу пообіцяли не девальвувати свої валюти, щоб підтримати експорт, але ця обіцянка не допоможе утримувати валютні курси стабільними, пише Reuters.

Хоча міністри фінансів і керівники центробанків "Великої двадцятки" можуть пообіцяти не знецінювати свої валюти безпосередньо, не може бути ніяких гарантій, що центробанки не будуть закачувати гроші в економіки, щоб знову підштовхнути їх зростання.

"Ми утримаємося від конкурентної девальвації. Ми не будемо робити мішенню наші валютні ставки в цілях конкуренції", - йдеться у фінальній заяві G20 після засідання в Москві.

Однак, саме ультрам'яка монетарна політика ФРС США і Банку Японії, спрямована на підтримку їхніх економік, тисне на долар та єну і викликає спори про конкурентну девальвацію. Ця тенденція навряд чи зміниться.

Глава Центробанку США Бен Бернанке сказав у п'ятницю, що "США використовують інструменти внутрішньої політики, щоб домагатися наших цілей".

Токіо, у свою чергу, стверджує, що обіцянка Банку Японії розпочати необмежене скуповування державних облігацій спрямоване виключно на те, щоб допомогти економіці вийти з рецесії. G20 вирішила, що в таких політиках немає нічого неприйнятного.

Але девальвація валют, обдумана або яка є побічним ефектом монетарної політики, - це все ж девальвація.

Міністр фінансів Канади Джим Флаерті, відповідаючи на питання, як зрозуміти, чи націлена монетарна політика на підтримку економіки, чи на валютні ставки, сказав: "Це досить складно оцінити".

Хоча Японія стверджує, що G7 і G20 в своїх заявах не вимагали від неї зміни політичного курсу, джерела повідомили, що G7 безпосередньо звернулася до Японії.

Можливо, "Велику сімку" хвилює не стільки політична програма Японії, скільки заяви деяких японських політиків, що визначають бажані рівні для єни.

"Ринок сприйме заяву G20 як схвалення того, що вона (Японія) робить - продажі єни, - сказав Ніл Меллор з Bank of New York Mellon. - Відсутність осуду щодо Японії означає, що вона вільно друкуватиме гроші".

Угода G20 про те, що валютні курси мають визначатися фінансовими ринками, не полегшить життя таким країнам, як Бразилія, чиї порівняно високі процентні ставки залучають капітал із країн з низькими ставками, таких як США, надаючи підвищувальний тиск на її валюту і роблячи експорт дорожчим.

Віце-президент Європейського центробанку Вітор Констансіу вказав, що обіцянка G20 уникати конкурентної девальвації практично не зачіпає швидкість коливань валютних курсів.

"Необхідно робити щось для запобігання занадто різким коливанням валютного курсу і рухові валютного курсу тільки в одному напрямку - це, звичайно, викликає питання і повинно обговорюватися", - сказав Констансіу після переговорів.

Хоча представники G20 відмахнулися від розмов про "валютні війни", а голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард сказала, що зараз набагато більше "валютних занепокоєнь", в приватному порядку чиновники говорять, що, на їхню думку, питання про валютні курси буде у порядках денних багатьох найближчих засідань.

"G20 повинна постійно стежити за тим, що відбувається з валютними курсами, тому що це точка спільних інтересів. Будь-які безладні коливання необхідно обговорювати", - сказав Констансіу.