Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні зріс до 58,622 млрд грн

Обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у січні 2013 року проти аналогічного місяця минулого року (у порівняльних цінах) зріс на 14,2% і становив 58,622 млрд грн, зазначається у повідомленні Державної служби статистики України, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Водночас найбільше зростання відзначено у Запорізькій області – на 18,8%, до 2,83 млрд грн, в АР Крим – на 18%, до 2,23 млрд грн і у Вінницькій області – на 17,7%, до 1,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Оборот роздрібної торгівлі у 2012 році проти 2011 року (у порівняльних цінах) зріс на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

Зростання обороту роздрібної торгівлі в Україні в січні 2012 року проти січня 2011 року становило 13,8%.

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