Кабмін затвердив план Нацпрограми сприяння розвитку малого підприємництва
Кабінет Міністрів України затвердив перелік заходів, виконання яких передбачене Національною програмою сприяння розвитку малого підприємництва на 2013 рік. Відповідне розпорядження розміщене на веб-порталі уряду.
Згідно з розпорядженням, Міністерство економічного розвитку і торгівлі спільно з Держслужбою з регуляторної політики і підприємництва мають розробити і подати на розгляд уряду 4 нормативні акти, які вдосконалюють державну політику у сфері контролю, ліцензування різних видів діяльності, надання дозволів і введення адміністративної відповідальності чиновників за порушення виконання своїх обов'язків.
Держпідприємництва, згідно з планом Кабміну, має провести низку публічних заходів щодо обговорення законодавчих ініціатив і підвищення ефективності регуляторної політики.
Окремим пунктом переліку заходів значаться спільні дії Мінекономрозвитку, Держпідприємництва, Мінфіну, Нацбанку і місцевих органів влади з розширення доступу суб'єктів малого підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, їх активного залучення до інноваційних проектів і проектів міжнародної технічної допомоги, а також зі створення фондів підтримки підприємництва.
Згідно з урядовим розпорядженням, передбачається формування єдиної інформаційної системи забезпечення державної політики у сфері розвитку малого підприємництва, включаючи ЗМІ та освітні програми для школярів і студентів, створення мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів технологічних парків і центрів передачі технологій. Планується також проведення кількох тематичних конференцій і нарад, а також Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. За участю українських учених у 2913 році буде підготовлено аналітичний звіт, в основу якого буде покладено результати моніторингу умов ведення бізнесу в Україні.
Чітких термінів реалізації тих чи інших пунктів загального плану дій у рамках Нацпрограми сприяння розвитку малого підприємництва, а також фінансової складової виконання заявлених робіт у розпорядженні не зазначено.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів прогнозує у 2013 році зростання малого бізнесу на 20% за рахунок вдосконалення спрощеної системи оподаткування. У 2012 році чисельність індивідуальних підприємств зросла з 1,05 млн осіб до 1,3 млн осіб. До того ж податкові нововведення збільшать цей показник, упевнені в міністерстві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Азаров обіцяє вітчизняним виробникам програму підтримки до кінця лютого