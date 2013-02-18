ЄБРР виділяє мережі Novus до 50 млн дол. кредиту

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділяє торговельній мережі Novus кредит у розмірі до 50 млн дол., які направлять на будівництво 7 магазинів у Києві та Київській області до кінця 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у понеділок повідомив генеральний директор ТОВ «Новус Україна» Ігор Ланда.

За його словами, це будуть власні магазини компанії. Площа супермаркетів становитиме від 3,5 тис. кв м до 8 тис. кв м.

І.Ланда уточнив, що серед 21 магазина мережі у власності компанії перебувають 18 супермаркетів, інші три - на орендованих площах.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть українській роздрібній мережі Novus довгостроковий кредит на суму до 50 млн дол. Одержувачем кредиту виступає Novus Group.

Довідка УНІАН. Novus - мережа супермаркетів і торгових центрів. Станом на початок 2013 року мережа має 21 магазин у Києві, Борисполі, Севастополі, Рівному, Черкасах, Тернополі, Корці (Рівненська обл.) та Романові (Житомирська обл.).

Компанія «Новус Україна» керує загальною торговельною площею понад 90 тис. кв м.

Супермаркети Novus працюють у форматах «магазинів біля будинку» площею від 800 кв м, гіпермаркетів площею торгового залу до 7 тис. кв м. Основним форматом Novus є супермаркети площею 3 тис. кв м. Управління мережею здійснює литовський холдинг BT Invest.

BT Invest - керуюча компанія з головним офісом у Литві, створена колишніми акціонерами найбільшого українського виробника соків «Сандора» Ігорем Беззубовим і Раймондасом Туменасом. BT Invest Croup включає торгову мережу Novus, компанію-імпортер Best Imports Ltd., Stolitsа Group (проектування і будівництво житлової і комерційної нерухомості).

ЄБРР - найбільший фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 січня 2013 банк виділив у рамках 318 проектів в Україні понад 8,2 млрд євро (10,7 млн ​​дол.).