НБУ продовжує продавати євро із золотовалютних резервів - експерти

Національний банк України продовжує продавати євро із золотовалютних резервів, повідомляє прес-служба компанії FOREX CLUB в Україні в прес-релізі, текстом якого володіє УНІАН.

Згідно з прес-релізом, за оцінками аналітиків компанії, частка євро в золотовалютних резервах Нацбанку в січні скоротилася до 38,77% з 39,02%, тоді як частка американського долара збільшилася до 43,93% з 43,61%. Чисте сальдо продажу регулятором євро в січні становило 222 млн євро.

На думку аналітиків, січень був вдалим періодом для продажу євровалюти, так як вона дорожчала практично весь місяць на тлі зростаючого оптимізму щодо перспектив економіки єврозони. Підтримку золотовалютних резервів у цей період зробило успішне розміщення облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті, внаслідок чого уряду вдалося залучити 929,66 млн дол.

«У лютому Україні необхідно погасити борг в іноземній валюті, зокрема перед МВФ, на суму близько 1 млрд доларів. А втім, вдале розміщення єврооблігацій на суму 1 млрд дол., а також залучення валютних ОВДП у розмірі 168,44 млн дол. на початку лютого дають підстави очікувати, що розмір золотовалютних резервів цього місяця залишиться стабільним», - цитує прес-служба керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Миколу Івченка.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в січні зросли на 0,4% - до 24,652 млрд дол.

За словами директора департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександра Дубихвоста, у січні на зміну обсягу золотовалютних резервів суттєво вплинуло погашення чергового траншу по кредиту Міжнародного валютного фонду в розмірі 408 млн дол. США в еквіваленті та виплати з обслуговування державного боргу. Зростання резервів у січні відбулося здебільшого за рахунок надходжень на рахунки уряду коштів від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, номінованих в іноземній валюті (близько 930 млн дол. - УНІАН).