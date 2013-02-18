На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,11/8,12 грн/дол.

У понеділок, 18 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і такими котируваннями - 8,1150/8,1250, на 12:00 ціни знизилися - 8,1130/8,1190. На час закриття торгів цінові рівні піднялися - 8,1155/8,1210 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні у США святкують День Президентів, у зв'язку з цим торги доларом були можливі тільки розрахунками ТОМ.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2692/97, на 12:00 звузився спред - 0,2693/97. На час закриття ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,1250 (-0,0090).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися у діапазоні 1,3320/80. Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8155/10,8305, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,8400/10,8520. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8345/10,8460.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 15 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1295/8,1390, на 12:00 ціни впали - 8,1135/8,1230. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,1175/8,1235 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8425/10,8565, на 12:00 ціни пішли вниз: 10,8165/10,8330. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,8030/10,8150.