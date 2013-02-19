Торги на міжбанку вівторка відкрилися зростанням котирувань

У вівторок, 19 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1220/8,1270 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2695/99, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,8435/10,8505. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3347/49 (понеділок – 1,3327/29).

У понеділок, 18 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на міжбанку торги долару США відкрилися на ТОМ’і такими котируваннями – 8,1150/8,1250, на 12:00 ціни знизилися до 8,1130/8,1190. До закриття торгів цінові рівні піднялися – 8,1155/8,1210 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8155/10,8305, на 12:00 ціни пішли вгору 10,8400/10,8520. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8345/10,8460.