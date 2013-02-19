Посадові особи Мінфіну продавали золото за заниженою вартістю

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження щодо посадових осіб Міністерства фінансів України та Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, які протягом 2008-2010 років незаконно продавали дорогоцінні метали і камені за заниженими цінами.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Як наголошується в повідомленні, посадова особа департаменту регулювання операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням Міністерства фінансів України протягом 2008-2010 років самовільно надавало дозволу на реалізацію з державного сховища дорогоцінних металів і каменів. Як встановлено прокурорською перевіркою, такі повноваження має виключно міністр фінансів України.

Надалі посадовець Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України продавало державні цінності без проведення аукціону і за заниженими цінами.

За висновками фахівців Держфінінспекції розмір збитку державі внаслідок незаконної реалізації дорогоцінних металів і каменів становить 624 тис. грн.

У відношенні посадової особи департаменту Міністерства фінансів України розпочато кримінальне провадження щодо ч. 3 ст. 365 КК України «Перевищення влади або службових повноважень».

Щодо посадової особи Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» розпочато кримінальне провадження щодо ч. 2 ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем».