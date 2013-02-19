Цього тижня увага ринку буде прикута до євро - експерт

На поточному тижні увага ринку може переключитися на євро, оскільки Е-17 планує публікацію великої кількості досить значущих звітів, а також реліз прогнозів від Єврокомісії, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, недавній вихід слабких даних з ВВП змусили інвесторів турбуватися щодо перспектив єврозони. І якщо звіти і прогнози підтвердять, що загроза відновленню регіону дійсно існує, то і ймовірність зниження рейтингу в таких країн, як Іспанія, Франція, Італія та Португалія, також зросте.

У разі, якщо звіти і прогнози по темпах зростання лише підтвердять побоювання ринку, пара EUR/USD зможе пробити рівень 1,3330 і попрямувати до позначки 1,3260.