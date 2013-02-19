Митники знайшли в авто мешканця Львова незадекларовані 146 тис. дол.

Працівники Львівської митниці на міжнародному пункті пропуску «Смільниця - Кросценко» виявили у жителя Львова, що прямував до Польщі, рекордну суму незадекларованої готівкової валюти в обсязі 146,5 тис. доларів США.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, порушник закону їхав в автомобілі, як пасажир, і під час перетину кордону обрав спрощену смугу митного огляду - так званий «зелений» коридор. Однак нервова поведінка львів'янина привернуло увагу митників, які відігнали автомобіль для детального огляду і виявили незадекларовані грошові кошти. Гроші були вилучені, а за фактом події складено протокол про порушення правил Митного кодексу України.

У Міндоходів звернули увагу, що останнім часом кількість випадків незаконного провозу валюти через кордон зросла. Причому головною причиною зростання порушень, на думку фахівців Міндоходов, є втрати валютників, котрі скупили валюту наприкінці минулого року в надії на її подорожчання. «Втрати валютників, які наприкінці минулого року скуповували валюту в очікуванні її подорожчання, змушують їх сьогодні шукати шляхи збуту валюти за кордоном», - йдеться в повідомленні Міндоходів.

У ньому ж нагадується, що відповідно до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою правління Національного банку в травні 2008 року, фізичним особам - резидентам дозволено провозити через митний кордон України валютні кошти в еквіваленті не більше 10 тис. євро. «Якщо сума перевищує цей еквівалент, необхідно подати документи, що підтверджують зняття готівки з рахунків банків чи інших фінансових установ», - нагадали в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, щорічно населення України скуповує готівкової валюти в обсязі від 2 до 10 млрд доларів.