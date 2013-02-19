Україна у лютому сплатила МВФ понад 634 млн дол.

У лютому 2013 року Міністерство фінансів України здійснило перше цього року погашення й сплату відсотків за зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом (за програмою stand-by 2008-2009 рр.), повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, загальна сума платежу становила 413,75 СПЗ (спеціальні права запозичення), або 634,1 млн дол. США, або 5 млрд 068,6 млн грн (за курсом НБУ).

Також зазначається, що зазначені витрати з погашення й обслуговування державного боргу передбачено Законом України «Про Державний бюджет на 2013 рік».

За інформацією Мінфіну, наступний платіж за зобов'язаннями перед МВФ припадає на травень.

Довідка УНІАН. Восени 2008 року Україна і МВФ схвалили програму співробітництва stand-by. Графік вибірки коштів Україною був розрахований на два роки із загальним обсягом 11 млрд СПЗ (близько 16,4 млрд дол.). Після узгодження параметрів програми 3 млрд СПЗ було зараховано до золотовалютних резервів Національного банку України.

У рамках цієї програми stand-by Україна отримала три транші загальним обсягом 7 млрд СПЗ (10,6 млрд дол.). Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд дол. і третій транш у повному обсязі були спрямовані безпосередньо до Державного бюджету України.

У 2010 році Україна і МВФ схвалили нову програму співробітництва stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. із метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту stand-by обсягом 10 млрд СПЗ (близько 15,4 млрд дол.).