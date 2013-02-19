Міндоходів у січні збільшило відшкодування ПДВ на 25%

Міністерство доходів і зборів збільшило відшкодування податку на додану вартість на 25% до 4,5 млрд грн порівняно з січнем минулого року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

«За перший місяць поточного року платники ПДВ отримали 4,5 млрд грн бюджетної компенсації. Це більш ніж на чверть перевищує показники січня 2012 року», - сказано у повідомленні прес-служби.

Водночас Міністерство доходів і зборів уточнило, що сума заявок до відшкодування ПДВ, одного з ключових податків, становила лише 1,1 млрд грн.

Прес-служба також зазначила, що майже 40% відшкодованої суми отримали підприємства з часткою іноземного капіталу.

«У 2013 році їм повернули на рахунки більше 1,6 млрд грн», - сказано в повідомленні.

За даними Міністерства доходів і зборів, лідерами з отримання бюджетної компенсації є підприємства гірничо-металургійного комплексу, яким відшкодовано майже 1,7 млрд грн. Зернотрейдери отримали 320,3 млн грн ПДВ. Підприємствам машинобудування і торгівлі відшкодовано 293,1 млн грн і 222,7 млн ​​грн відповідно.

Міністерство доходів і зборів звернуло увагу платників податків на ту обставину, що більш оперативно відбувається відшкодування ПДВ із сумами до 1 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, обсяг відшкодувань платникам податків з податку на додану вартість в 2012 році становив 46 млрд грн, що на 3,2 млрд грн більше показника 2011 року. Водночас обсяг заявленого до відшкодування податку у 2012 році становив усього 43,3 млрд грн.

Голова Міндоходів Олександр Клименко раніше зазначив, що ліквідація застосовуваних для ухилення від сплати ПДВ схем призвела до зростання зборів цього податку минулого року на 15,4% за очікуваного номінального зростання ВВП на 6,3%. У 2012 році 50,4% ПДВ було виплачено в автоматичному режимі.