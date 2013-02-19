Міжбанк у вівторок закрився котируваннями 8,1285/8,1315 грн/дол.

У вівторок, 19 лютого, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1220/8,1270, на 12:00 ціни піднялися до 8,1270/8,1320. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1285/8,1315 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2695/0,2699, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2697/0,2701. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2696/0,2700. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 30,1250 (+0.0200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3330/1,3375. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8435/10,8505, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,8490/10,8600. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,8405/10,8485.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і котируваннями 8,1150/8,1250, на 12:00 ціни знизилися до 8,1130/8,1190. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися –1155/8,1210 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 10,8155/10,8305, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,8400/10,8520. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8345/10,8460.