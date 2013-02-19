Оборот в термінальній мережі «ПриватБанку» перевищив 80 млн грн на добу

Оборот у термінальній мережі найбільшого банку України «ПриватБанк» перевищив 80 млн грн на добу, повідомляє банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, щодня через мережу POS-терміналів банку в Україні оплачують покупки понад 670 тисяч осіб, із яких 460 тисяч - клієнти «ПриватБанку» й 210 тисяч - власники карт інших банків. Щомісячно до мережі підключається понад 3,5 тис. нових терміналів, і банк планує збільшити мережу терміналів для оплати картами в торговій мережі до 100 тисяч штук до кінця року.

Як повідомили в банку, при підключенні до еквайрингу новим клієнтам надається тримісячний період безкоштовного обслуговування, що допоможе українським підприємцям без додаткових витрат виконати вимоги законодавства про обов'язковий прийом оплати за банківськими картами.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшою фінустановою країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становлять 172,43 млрд грн, кредити й заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Згідно зі щорічним рейтингом World's Best Banks 2012 британського фінансового журналу The Banker, «ПриватБанк» визнаний кращим українським банком і одним із кращих банків світу.

Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку).

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