НБУ розтлумачив порядок переміщення громадянами банківських металів через кордон

Національний банк України у своєму листі до Міністерства доходів і зборів України від 31 січня розтлумачив порядок переміщення громадянами банківських металів через кордон України.

Як зазначається у листі НБУ, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, необхідність роз'яснення зумовлена скаргами громадян на «неправильне тлумачення» митними органами положень Інструкції № 148 (Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України).

У НБУ наголошують, що згідно з інструкцією, фізична особа (резидент і нерезидент) має право ввозити в Україну і вивозити за її межі банківські метали вагою не більш як 500 г у вигляді зливків і монет за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Водночас фізичні особи мають право вивозити за межі України банківські метали вагою понад 500 г у вигляді зливків і монет на підставі відповідної індивідуальної ліцензії і за умови письмового декларування митним органам.

Нацбанк повідомляє, що згідно з Інструкцією № 148 до банківських металів зараховано золото, срібло, платину, метали платинової групи, доведені (афіновані) до вищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошку, які мають сертифікат якості, а також монети, виготовлені з дорогоцінних металів з пробами для вітчизняних монет не нижче: для золота - 995, для срібла - 999, для платини і паладію - 999,5 і в іноземних монетах з дорогоцінних металів з пробами не нижче: для золота - 900, для срібла - 925, для платини і паладію - 999.

«Таким чином, всі монети України з вищезазначеними пробами, як ті, які не є засобом платежу, так і випущені в обіг і такі, що є засобом платежу на території України, віднесені цим нормативно-правовим документом до банківських металів», - зазначається у листі НБУ.

Водночас Нацбанк наголошує, що монети України з дорогоцінних металів, які мають низькі проби, вивозяться за межі України і ввозяться на її територію на загальних підставах, а саме відповідно до порядку переміщення готівки через митний кордон України.