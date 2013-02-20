Очікуване рішення ФРС підкоригує позиції долара - експерт

Пара EUR/USD поки що не знайшла каталізатора для прориву позначки 1,3330, однак агресивний протокол FOMC може все змінити, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні. На їхню думку, найближча мета пари 1,3260.

Поточний тиждень може розставити всі крапки щодо пари GBP/USD. Останні дані про ділову активність свідчать про відновлення показників зайнятості і у промисловості, і у сфері послуг, і у будівельному секторі Британії. Якщо число безробітних покаже значне скорочення, можливе відновлення пари в рівня 1,5540 після пробиття позначки 1,5480.

Цілком очевидно, що потенціал ослаблення єни надзвичайно великий аж до моменту вибору нового голови Банку Японії. Таким чином, будь-який відкат пари варто сприймати як приємний подарунок і вдалу можливість вийти на мінімумах. Будь-який з трьох кандидатів (Муто, Івата і Курода) цілком вписуються у рамки м'якої монетарної політики та агресивної боротьби з дефляцією, тож парі буде комфортно вище позначки 95,00.