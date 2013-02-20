Торги на міжбанку відкрилися підвищенням курсів євро і долара

У середу, 20 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1300/8,1400 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2704/09, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,9055/10,9205. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3413/15 (вівторок – 1,3347/49).

У вівторок, 19 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1220/8,1270, на 12:00 ціни піднялися до 8,1270/8,1320. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1285/8,1315 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8435/10,8505, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,8490/10,8600. На час закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 10,8405/10,8485.