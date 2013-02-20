Нацбанк Греції і Eurobank створюють найбільшу фінансову групу в країні

Міжнародна фінансова група Eurobank з активами в Україні планує злиття з групою NBG (Національний банк Греції).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Універсал-банку», який входить до складу групи Eurobank

Як сказано у повідомленні, у результаті злиття двох найбільших структур Греції, фінансових груп Eurobank і NBG, загальні активи нової об'єднаної структури зрівняються з рівнем ВВП Греції і перевищать рівень ВВП України.

Довідка УНІАН. «Універсал Банк» (Universal Bank, м. Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. На 1 січня 2013 року активи банку становили 7,01 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 4,03 млрд грн, зобов'язання - 6,41 млрд грн, кошти клієнтів - 3,21 млрд грн, власний капітал - 601,04 млн грн, статутний капітал - 1,16 млрд грн. За 2012 рік банк отримав збиток у розмірі 272,6 млн грн. З 2006 року банк входить до складу міжнародної фінансової групи Eurobank, представленої у 8 країнах Європи.