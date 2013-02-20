Платники податків заощадили понад 183 млн грн на безкоштовних електронних ключах

Можливість безкоштовно отримати ключ електронного цифрового підпису та посилений сертифікат до неї дозволила 199 тис. фізичних та юридичних осіб - абонентам Акредитованого центру сертифікації ключів Державної податкової служби - заощадити близько 183,6 млн грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, вартість одного посиленого сертифіката електронного цифрового підпису в комерційних акредитованих центрах сертифікації ключів становить в середньому 500 грн.

У Міндоходів нагадали, що найбільш активними користувачами послуг Центру сертифікації ключів залишаються фізичні особи. Тільки в січні до Центру звернулося 37,7 тис. нових абонентів, які отримали 46,4 тис. посилених сертифікатів. Кількість юридичних осіб - нових абонентів становила 13,4 тис., їм видано 31,8 тис. електронних ключів.

До того ж аналітики Міндоходів прогнозують, що за підсумками лютого кількість клієнтів Центру зростатиме й далі, оскільки з 6 лютого ключі для митних операцій також видаються в Центрі сертифікації ключів Державної податкової служби.

Як повідомляв УНІАН, станом на 5 лютого 2013 кількість власників електронних ключів, наданих у Центрі сертифікації ключів Міністерства доходів і зборів України для оформлення податкової звітності в електронному вигляді, зросла до 148 тис. абонентів - 99,2 тис. приватних підприємців і 48,8 тис. юридичних осіб.

Акредитований Центр сертифікації ключів почав роботу 30 травня 2012 року. Видача, генерація ключів є безкоштовною, а Центр здатний надавати до 2 тис. ключів електронного підпису на день. Витрати на створення Центру становили 1,5 млн грн. До того ж у Міндоходів зростання користувачів послуг центру пояснюють зручністю самих послуг, що дозволяють не з'являтися в податковій інспекції навіть раз на квартал, а відправляти документацію через Інтернет. Перехід на електронне декларування все активніше використовують платники ПДВ, податку на прибуток та акцизного податку.