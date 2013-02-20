«Універсал Банк» не планує залишати український ринок

«Універсал Банк», що входить до групи великих банків України, не планує залишати український ринок. Про це 20 лютого повідомив на прес-конференції голова правління банку Мілтіадіс Папаніколаоу.

За його словами, «Універсал Банк» не збирається залишати український ринок і не готується до продажу. У рамках стратегії на 2013 рік банк розглядатиме різні можливості розвитку на українському ринку, зокрема сфокусує свою увагу на обслуговуванні корпоративних клієнтів і приватних підприємців.

Перший заступник голови правління банку Ігор Волох додав, що банк не має наміру скорочувати свою присутність і в роздрібному сегменті. Плановий приріст кредитного портфеля у 2013 році становить 10%, при цьому очікується збільшення частки кредитів корпоративним клієнтам до 50% портфеля. За його словами, 3 роки тому співвідношення роздрібних і корпоративних кредитів у портфелі банку становило 80 на 20 відповідно.

Щодо підсумків роботи банку за 2012 рік М.Папаніколаоу зазначив, що за результатами 4 кварталу минулого року банк вийшов на прибутковий рівень діяльності, і ця тенденція збереглася за підсумками січня. Отримання прибутку після трирічного періоду збиткової діяльності стало можливим завдяки значному зниженню обсягів страхових резервів за кредитами внаслідок поліпшення якості кредитного портфеля завдяки новим, більш жорстким правилам видачі кредитів.

М.Папаніколаоу також повідомив, що не виключає можливості покупки інших банків в Україні за наявності цікавих пропозицій на ринку, але в цей час будь-які конкретні пропозиції і структури не розглядаються.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна фінансова група Eurobank з активами в Україні планує злиття з групою NBG (Національний банк Греції). У результаті злиття двох найбільших структур Греції, фінансових груп Eurobank і NBG, загальні активи нової об'єднаної структури зрівняються з рівнем ВВП Греції і перевищать рівень ВВП України.

Довідка УНІАН. «Універсал Банк» (Universal Bank, м. Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. На 1 січня 2013 року активи банку становили 7,01 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 4,03 млрд грн, зобов'язання - 6,41 млрд грн, кошти клієнтів - 3,21 млрд грн, власний капітал - 601,04 млн грн, статутний капітал - 1,16 млрд грн. За 2012 рік банк отримав збиток у розмірі 272,6 млн грн. З 2006 року банк входить до складу міжнародної фінансової групи Eurobank, представленої у 8 країнах Європи.

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