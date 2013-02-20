У Нацбанку Білорусі вважають нереальним отримання країною кредитів МВФ у найближчі 1-2 роки

Мінськ. У Національному банку Білорусі вважають, що залучення кредитних ресурсів МВФ у найближчі 1-2 роки, враховуючи зовнішню політичну ситуацію навколо Білорусі, малоймовірне.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це заявила журналістам голова Нацбанку Білорусі Надія Єрмакова.

«Скоріше за все, це нереально, виходячи з політичної ситуації», - зазначила Н.Єрмакова.

За її словами, все залежить від позиції Ради директорів МВФ.

«Більшість членів Ради висловлюються за те, щоб не працювати з Білоруссю, там переважають політичні мотиви, - наголосила Н.Єрмакова. - Ми постійно говоримо з ними про нову програму, чекаємо оглядову місію на початку квітня і продовжуватимемо цей діалог».

Як повідомляв УНІАН, офіційний Мінськ двічі за останній час безуспішно звертався до МВФ за допомогою. Остання заявка на отримання кредиту була спрямована Білоруссю до МВФ навесні 2012 року. Влада розраховувала отримати 3,5 млрд дол. для рефінансування боргу за колишнім кредитом. Однак у МВФ вказали на неготовність влади Білорусі до глибоких структурних реформ, що необхідні для відновлення кредитного співробітництва.

Нагадаємо, що в 2013 році Білорусь входить у смугу пікових виплат за зовнішнім державним боргом, платежі за яким становитимуть 3,1 млрд дол.

З них протягом 2013 року Білорусь повинна погасити борг перед МВФ (з урахуванням відсотків) у сумі 1,63 млрд дол., що є найбільшою частиною отриманого в період з січня 2009 року по квітень 2010 року кредиту стенд-бай.

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