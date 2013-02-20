Fitch підтвердило рейтинг субборгу «Укрексімбанку»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило рейтинг субординованого боргу державного «Укрексімбанку», «B»/прогноз «Стабільний»/«b» на рівні «CCC», повідомляється в прес-релізі агентства, текстом якого володіє УНІАН.

Як йдеться у повідомленні, рейтинг субординованого боргу «Укрексімбанку» враховує додатковий ризик невиконання зобов'язань, обумовлений можливістю відкласти купонні виплати за певних обставин, наприклад, у разі негативного чистого прибутку за квартал згідно зі звітністю банку. Різниця у два рівні між рейтингом стійкості банку «b» та рейтингом субординованого боргу «CCC», як наслідок, відображає один рівень за цей додатковий ризик невиконання зобов'язань і один рівень за потенційно слабшу зворотність активів зважаючи на субординованість боргового інструменту. Також переглянуто рейтинг зворотності активів за цим інструментом з «RR6» на «RR5». Усі інші рейтинги банку не були порушені поточними рейтинговими діями.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за суверенним рейтингом України підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) державних «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» на рівні «B» зі стабільним прогнозом, а також присвоїло випуску облігацій Biz Finance PLC, проведеного для фінансування кредиту «Укрексімбанку», фінальний довгостроковий рейтинг «B» і фінальний рейтинг поворотності активів «RR4».

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