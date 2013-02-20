Прибуток українських банків у січні скоротився на 11%

Прибуток банків України в січні 2013 року становив 580 млн грн, що на 11% менше показника січня 2012 року, повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, активи банків у січні зросли на 0,9%, або на 10,153 млрд грн, — до 1,137 трлн грн.

До того ж загальні активи банків зросли також на 0,9% - до 1,279 трлн грн.

Сума наданих кредитів минулого місяця знизилася на 0,9% або 7,5 млрд грн - до 807,805 млрд грн, обсяг довгострокових кредитів скоротився на 0,4% - до 392,6 млрд грн.

Обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у січні 2013 року зріс на 2,7%, або 1,93 млрд грн, - до 74,45 млрд грн.

Зобов'язання банків у січні зросли на 1%, або 9,1 млрд грн, - до 966,984 млрд грн. До того ж кошти юросіб зросли на 2,9%, або 5,9 млрд грн, - до 208,4 млрд грн (з них термінові - 86,8 млрд грн), кошти фізосіб - на 2,3%, або 8,41 млрд грн, - до 372,413 млрд грн (з них термінові - 298,600 млрд грн).

Капітал банків у січні 2013 року зріс на 0,6% - до 170,361 млрд грн, регулятивний капітал на 1,3% - до 181,245 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, активи банків у 2012 році збільшилися на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Загальні активи банків у 2012 році зросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн, до того ж у структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,7%.

Українські банки за підсумками 2012 року одержали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку у 2011 році.

Станом на 1 січня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

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