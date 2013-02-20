Міжбанк у середу закрився котируваннями 8,1320/8,1360 грн/дол.

У середу, 20 лютого, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1300/8,1400, на 12:00 звузився спред – 8,1335/8,1375. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1320/8,1360 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2704/0,2709, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2707/0,2711. На час закриття ціни повернулися до рівня 0,2704/0,2708. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 30,0660 (-0,0590).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3413/1,3415, а на 15:00 впали до 1,3368/1,3370. Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,9055/10,9205, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,9155/10,9250. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,8715/10,8805.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 19 лютого, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1220/8,1270, на 12:00 ціни піднялися до 8,1270/8,1320. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1285/8,1315 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,8435/10,8505, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,8490/10,8600. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,8405/10,8485.