«Райффайзен Банк Інтернаціональ» у 2012 році отримав 725 млн євро прибутку

Консолідований прибуток міжнародної фінансової групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ» у 2012 році, за попередніми даними, становив 725 млн євро.

Про це повідомив дочірній банк групи «Райффайзен Банк Аваль» на своєму офіційному сайті.

Як сказано в повідомленні, прибуток до оподаткування становив 1,03 млрд євро, резерви на покриття можливих втрат за виданими кредитами знизилися до 1,01 млрд євро, коефіцієнт достатності капіталу першого рівня підвищився до 10,7%.

Згідно з повідомленням, в умовах зниження чистого процентного доходу майже на 5% і стабільного чистого комісійного доходу група отримала за підсумками 2012 року прибуток до оподаткування у розмірі 1,03 млрд євро, що майже на 25% менше, ніж у 2011 році.

«Незважаючи на складні умови (на тлі погіршення макроекономічного середовища ми ще були змушені зосередити зусилля і на досягненні встановленого Європейським банківським управлінням рівня достатності капіталу), нам вдалося досягти дуже пристойних результатів. Ми досягли дві важливі мети: помітного підвищення капіталу першого рівня і стабілізації наших витрат, без урахування Polbank. І хоча обсяг резервів на покриття можливих втрат від кредитних операцій за весь рік був на рівні очікувань, факт значного підвищення цього показника в останньому кварталі є одним з неприємних проявів нашої діяльності в минулому році. Одним з позитивних факторів у четвертому кварталі стало підвищення чистої процентної маржі», - цитує прес-служба банку голови правління групи Герберта Степіча.

Також повідомляється, що в четвертому кварталі був повністю списаний з балансу гудвіл (грошова оцінка нематеріальних активів компанії), пов'язаний з придбанням українського «Райффайзен Банку Аваль» (29 млн євро), і гудвіл на загальну суму 10 млн євро для деяких інших об'єктів придбання.

Як повідомляв УНІАН, акціонери «Райффайзен Банку Аваль» заявили про довгострокову стратегію роботи в Україні, і в цей час причин для зміни стратегії немає.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

На 1 січня 2013 активи банку становили 47,69 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 26,07 млрд грн, зобов'язання - 41,35 млрд грн, кошти клієнтів - 27,80 млрд грн, власний капітал - 6,35 млрд грн , статутний капітал - 3,0 млрд грн. За 2012 банк отримав прибуток у розмірі 33,85 млн грн.

З 2005 року банк належить до міжнародної фінансової групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Голова правління "Райффайзен Банку Аваль": Частка іноземних банків в Україні продовжить знижуватися