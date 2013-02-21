Кіпр стоїть перед обличчям «реальної і зростаючої загрози дефолту» - S&P

Кіпр стоїть перед обличчям «реальної і зростаючої загрози дефолту» за суверенним боргом, якщо не отримає допомоги від своїх партнерів по ЄС і Міжнародного валютного фонду. Таке попередження міститься в доповіді глави департаменту Європи, Близького Сходу та Африки міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's Моріца Кремера.

На його думку, якщо міжнародні кредитори - Єврокомісія, Європейський центральний банк і МВФ - не допоможуть острівній державі, то його владі не залишиться нічого іншого, як провести реструктуризацію своїх боргових зобов'язань.

«Ми також знизимо рейтинги, якщо, на нашу думку, кіпрська влада буде не в змозі виконувати умови, що супроводжують офіційну програму сприяння», - повідомив Кремер.

Кредитний рейтинг за борговими зобов'язаннями Кіпру, встановлений агентством Standard & Poor's, перебуває у цей час на рівні ССС +, тобто, значно нижче інвестиційного, іншими словами, кіпрські бонди вважаються «сміттєвими». Прогноз за ними негативний, передає Газета.RU.

Між тим, в ЄС почалися дискусії з подачі Німеччини про доцільність надання допомоги Кіпру на тій підставі, що це острівна держава не є системно значущим для зони євро, оскільки її ВВП становить менше 0,2% від сумарного розміру економік країн цієї групи, а тому не становить для них загрози. Однак керівництво Єврогрупи і глава ЄЦБ Маріо Драгі відкидають ці аргументи і заявляють, що Кіпр отримає допомогу.