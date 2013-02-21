Курс долара до євро зростає на тлі заяв ФРС США

Курс долара до євро зріс до кінця торгів середи, 20 лютого, на тлі публікації протоколів засідання ФРС США, з яких випливає, що регулятор не виключає внесення коректив у програму стимулювання економіки.

До закриття сесії курс долара до євро збільшився до 1,3283 долара за євро порівняно з показником попереднього закриття в 1,3389 долара за євро. До ієни курс долара практично не змінився і становив 93,56 ієни за долар проти 93,57 ієни за долар до кінця торгів вівторка. До кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США курс долара зріс до 81,07 пункта з 80,45 пункта днем ​​раніше.

Низка членів Комітету з відкритих ринків Федеральної резервної системи США висловила стурбованість щодо ризиків подальшого продовження програми з викупу активів з ринку, проте ухвалення якихось рішень з цього питання відкладено до наступної зустрічі фінрегулятора в березні, передає ПРАЙМ.

Зміцнення позицій американської валюти, між тим, обмежене в четвер, 21 лютого, макроекономічними даними від Міністерства торгівлі США. Кількість нових будинків в країні в січні поточного року становила 890 тис., що на 8,5% менше переглянутого убік росту показника за грудень 2012 року (973 тис.). Дані розчарували аналітиків, що чекали на скорочення їх числа на 3,6% до 920 тисяч.