Зниження інфляції у Німеччині свідчить про стабільність євро

У січні поточного року інфляція в Німеччині становила 1,7% у порівнянні з січнем минулого року. Про це йдеться в опублікованому звіті Федерального статистичного відомства ФРН у Вісбадені. У порівнянні з попереднім місяцем, інфляція в січні знизилася на піввідсотка, повідомляє dw.de.

Однак в окремих сегментах було відзначено зростання цін. За рік на 12,1% підскочили ціни на електроенергію. Істотно подорожчали і продукти харчування. Німецькі споживачі змушені були, у порівнянні з січнем минулого року, більше платити за овочі (на 8,6%) та фрукти (на 7,9%), а також за м'ясо (на 6,4%) і рибу (на 5, 1%).

Інфляція в Німеччині нижче оптимального показника, який, за оцінками Європейського центрального банку (ЄЦБ), становить близько двох відсотків. Експерти у зв'язку з цим вважають, що євро не знецінюється і зростання цін у єврозоні загалом у поточному році залишиться в рамках стабільної позначки. За їхніми прогнозами, інфляція становитиме 1,6%.