Торги на міжбанку відкрилися котируваннями - 8,1320/8,1380 грн/дол.

У четвер, 21 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1320/8,1380 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2689/93, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,7845/10,7945. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3264/66 (середа — 1,3413/15).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 20 лютого, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1300/8,1400, на 12:00 звузився спред – 8,1335/8,1375. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1320/8,1360 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,9055/10,9205, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,9155/10,9250. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,8715/10,8805.