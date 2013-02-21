Лідери кредитування 2012 року - торгові та переробні компанії

Більшість нових кредитів корпоративним позичальникам у 2012 році видано торговельним і переробним компаніям, повідомила УНІАН прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Згідно з повідомленням, з 1236,7 млрд грн кредитів, виданих у 2012 році корпоративним позичальникам, більшість коштів направлено торговельним (47%) і переробним компаніям (31%). У структурі кредитного портфеля переробних підприємств станом на 1 січня 2013 року найбільшу частку (30%) становлять кредити у харчову промисловість.

Прес-служба НАБУ уточнює, що банки при формуванні кредитних стратегій враховують тенденції розвитку галузей і досить обережно підходять до кредитування реального сектору економіки. За результатами 2012 року багато галузей продемонстрували скорочення виробництва, зокрема нафтопереробна галузь (падіння на 44,7%), будівництво (на 13,8%), металургія (на 5,7%). Водночас галузі, що займаються виробництвом харчової продукції і тютюнових виробів, продемонстрували приріст близько 2%.

На думку експертів НАБУ, підвищити інвестиційну привабливість підприємств для банків і активізувати кредитування можливо за підтримки з боку держави. У 2013 році держава планує направити понад 10 млрд грн на розвиток і модернізацію видобувної промисловості, 650 млн грн - на підтримку тваринництва, 100 млн грн - на розвиток овочівництва і хмелярства, 166,8 млн грн - на фінансування програм технічного забезпечення АПК.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році українські банки зменшили обсяг наданих кредитів на 8,5%, або на 9,99 млрд грн, — до 815,327 млрд грн. До того ж у 2011 році обсяги кредитування зросли на 9,3%, або на 70,3 млрд грн.

За інформацією Нацбанку, зниження у 2012 році обсягів наданих банками кредитів сталося здебільшого за рахунок зменшення кредитування фізичних осіб на 7,4%, або на 12,9 млрд грн, — до 161,775 млрд грн. Водночас обсяги кредитування юросіб зросли на 4,9%, або на 28,3 млрд грн, — до 609,202 млрд грн.

У 2012 році банки зменшили обсяги довгострокових кредитів на 7,6%, або на 32,3 млрд грн, — до 394,246 млрд грн проти зростання цього показника на 1,5%, або на 6,4 млрд грн, у 2011 році.

За даними Державної служби статистики України, спад промислового виробництва у січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року становив 3,2%.