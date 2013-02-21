Попит на долар тільки зростатиме - експерт

Попит на USD зростатиме, особливо в парі з валютами тих країн, центробанки яких активно виступають за пом'якшення монетарної політики, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, для пари EUR/USD багато чого залежатиме від економічних показників єврозони. Інвестори в сумнівах щодо перспектив регіону, враховуючи песимізм Драгі і слабкий ВВП, проте позитивні новини з Німеччини можуть виправити становище. Опублікований сьогодні звіт PMI може продемонструвати зростання показників вище 50 п.п. вперше з лютого минулого року. Якщо це станеться, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, ймовірний відкіт пари в район 1,3380.

Пара USD/JPY веде себе дуже стримано в очікуванні призначення нового глави Банку Японії. Рішення за одним з кандидатів може бути ухвалено в будь-який момент, але, скоріше за все, це відбудеться перед або відразу після візиту прем'єр-міністра Абе до США, запланованого на наступному тижні. Відповідна реакція USD/JPY залежатиме від вибору. Найзначніше зростання пари спричинить перемога Івате, на Курода зреагують стриманіше, а Муто навіть може викликати невелике зміцнення ієни. Враховуючи настрій членів FOMC, пробій 95,00 пройде ще простіше.