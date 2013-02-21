Кабмін задоволений рівнем розвитку малого бізнесу в Харківській області

Уряд Миколи Азарова задоволений рівнем розвитку малого та середнього бізнесу в Харківській області, виходячи з даних, згідно з якими у 2012 році кількість працюючих за спрощеною системою оподаткування представників малого та середнього бізнесу в області зросла на 17%.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства доходів, пославшись на заяву міністра доходів і зборів Олександр Клименко, яку він зробив під час спільного засідання колегії Харківської обладміністрації і Харківської облради

«Зараз у регіоні на цій системі працюють понад 90 тисяч підприємців, з них 70 тисяч - це спрощенці першої і другої групи, тобто саме малий бізнес», - процитувала прес-служба слова міністра.

Згідно з повідомленням, глава Міндоходів, який від уряду курирує Харківську область, нагадав про реалізацію в регіоні програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2011-2015 роки.

«Законодавчі новації щодо спрощеної системи оподаткування, які почали діяти з 1 січня, допоможуть зробити цю програму ефективнішою», - вважає О.Клименко.

За даними Держстату, єдиний податок у I кварталі 2013 року повинні платити 1,3 млн фізичних і 148,7 тис. юридичних осіб - підприємців.

Міністерство доходів і зборів прогнозує в 2013 році зростання малого бізнесу на 20% за рахунок вдосконалення спрощеної системи оподаткування. У 2012 році чисельність індивідуальних підприємств зросла з 1,05 млн осіб до 1,3 млн осіб.

У середині лютого Кабмін затвердив перелік заходів, виконання яких передбачено Національною програмою сприяння розвитку малого підприємництва на 2013 рік.