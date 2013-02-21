Україна та ЄС планують підписати меморандум про фінансову допомогу на 610 млн євро

Брюссель. Україна та Європейський Союз планують у рамках саміту 25 лютого цього року підписати меморандум про взаєморозуміння про макрофінансову допомогу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат напередодні запланованого на 25 лютого саміту Україна - ЄС.

“У рамках саміту планується підписання меморандуму про взаєморозуміння про макрофінансову допомогу ЄС на суму в 610 мільйонів євро”, - сказав він.

Дипломат зазначив, що безпосереднє надання такої допомоги залежатиме від того, наскільки Україна зможе просунутися вперед у переговорах з Міжнародним валютним фондом щодо продовження роботи в рамках кредитної програми “Stand-by”.

Довідка УНІАН. Восени 2008 року Україна і МВФ схвалили програму співробітництва stand-by. Графік вибірки коштів Україною був розрахований на два роки із загальним обсягом 11 млрд СПЗ (близько 16,4 млрд дол.). Після узгодження параметрів програми 3 млрд СПЗ було зараховано до золотовалютних резервів Національного банку України.

У рамках цієї програми stand-by Україна отримала три транші загальним обсягом 7 млрд СПЗ (10,6 млрд дол.). Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд дол. і третій транш у повному обсязі були спрямовані безпосередньо до Державного бюджету України.

У 2010 році Україна і МВФ схвалили нову програму співробітництва stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту stand-by обсягом 10 млрд СПЗ (близько 15,4 млрд дол.).